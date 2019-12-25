Жителей Выборгского района наградили за вклад в развитие Ленинградской области

Инициативные граждане получили почетные знаки, грамоты и благодарности федерального и областного уровней.

В среду, 9 сентября, во Дворце культуры Выборга прошло чествование и награждение выдающихся местных жителей. Мероприятие стало частью торжеств по случаю Дня работника культуры. На нем присутствовал глава 47-ого региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В своем приветственном слове губернатор обратился ко всем заслужившим награды за труд и вклад в развитие региона. Церемонию награждения провел его первый заместитель, председатель комитета финансов Роман Марков. Кроме того, во вручении принял участие глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Так, орден "Родительская слава" был присужден Николаю и Наталье Буторовым, которые воспитывают 11 детей от 18 лет до 5 месяцев.

Медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени досталась сборщику корпусов металлических судов ПАО "Выборгский судостроительный завод" Роману Андрееву. Еще один сотрудник этого предприятия - начальник отдела технологической подготовки производства Сергей Ерохин – получил почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации". Наконец, сборщикам корпусов металлических судов Георгию Мошину и Александру Юфереву вручили Благодарность президента РФ.

Заведующий постановочной частью народного самодеятельного театрального коллектива МАУК "Культурно досуговый центр" Николай Кузьмин был отмечен Благодарностью Министерства культуры РФ.

Знак отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области" получил глава МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района Василий Козлов. Финансовоый директор ООО "СХП Лосево" Светлана Ястребова была удостоена почетной грамоты губернатора Ленинградской области.

Наконец, многим жителям была вручена благодарность губернатора Ленинградской области. Среди них:

- директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37 с углублённым изучением отдельных предметов" Наталия Данилова,

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" Алла Дудалева,

- учитель профессионально-трудового обучения ГКОУ ЛО "Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" Нина Егорова,

- специалист выставочного зала МАУ "Дом молодежи" Людмила Карташова,

- инструктор по спорту МБУ "Физкультурно-оздоровительный центр "Фаворит", сменному механику плавсостава ООО "СоюзФлот Порт"" Михаил Комиссаров,

- тренер МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" г. Выборг" Данила Редаков,

- тренер МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" г. Выборг" Александр Смирнов,

- врач-терапевт участковый поликлиники ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница" Зинаида Мусабаева,

- врач общей практики отделения врачей общей практики поликлиники ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница" Елена Самсонова,

- гендиректор АО "Птицефабрика Роскар" Роман Смирнов,

- заместитель директор по развитию ООО "Региональное агентство системного и экологического менеджмента" Егор Трифанов.

Ранее мы рассказали о том, что лучшим работникам лесопромышленной отрасли Выборгского района вручили награды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

