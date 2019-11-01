Лучшим работникам лесопромышленной отрасли Выборгского района вручили награды

В понедельник, 7 сентября, в Доме правительства Ленинградской области вручили федеральные и ведомственные награды лучшим в лесном хозяйстве. Заслуги представителей Выборгского района также были отмечены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Ведущему специалисту по промышленному надзору департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности закрытого акционерного общества "Интернешнл Пейпер" Юрию Сидельникову присвоено звание "Почетный работник лесной промышленности".
Остальные сотрудники предприятия награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборгской гимназии открыли музей "Гений места".
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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