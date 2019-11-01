Лучшим работникам лесопромышленной отрасли Выборгского района вручили награды

Почетными грамотами наградили сотрудников компании из Светогорска «Интернешнл Пейпер».

В понедельник, 7 сентября, в Доме правительства Ленинградской области вручили федеральные и ведомственные награды лучшим в лесном хозяйстве. Заслуги представителей Выборгского района также были отмечены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Ведущему специалисту по промышленному надзору департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности закрытого акционерного общества "Интернешнл Пейпер" Юрию Сидельникову присвоено звание "Почетный работник лесной промышленности".

Остальные сотрудники предприятия награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгской гимназии открыли музей "Гений места".

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО