В Выборгской гимназии открыли музей «Гений места»

Музей представляет собой современное образовательное пространство, посвящённое истории учебного заведения.

7 сентября в гимназии Выборга состоялось открытие музея "Гений места". Открытие прошло с участием представителей сферы образования Выборгского района и районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам председателя комитета образования администрации МО "Выборгский район" Ольги Карвелис, открытие школьных музеев индивидуальной направленности - это уже традиция.

Музей представляет собой современное образовательное пространство, посвящённое истории учебного заведения. Директор гимназии города Выборга Марина Петрова отметила, что инициаторы создания музея постарались создать все условия для воспитания бережного отношения к традициям, культуре и истории развития образования в Выборгском районе.

Ранее мы написали о том, что выборгские ветераны заняли призовые места на "Ветеранском подворье 2020".

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО