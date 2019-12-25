Выборгские ветераны заняли призовые места на «Ветеранском подворье 2020»

Представители старшего поколения Выборгского района представили свои достижения в садоводстве, цветоводстве, прикладном искусстве.

5 августа в Гатчине состоялся традиционный конкурс "Ветеранское подворье - 2020". Мероприятие посетил Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Участие в смотре-конкурсе приняли представители старшего поколения Выборгского района.

Жюри оценивало достижения ветеранов и их внуков в номинациях: "Лучшее ветеранское подворье", "Лучший животновод", "Лучший овощевод", "Лучший пчеловод", "Лучший цветовод", "Самый благоустроенный дачный участок", "Умелые руки", "Преемственность поколений", "Лучшая детская грядка".

По итогам смотра "Лучшим цветоводом" года названа Таисия Федоровна Мимашева из поселка Рощино, "Лучшим пчеловодом" признан Эдуард Владимирович Проскура из Выборга, а "Лучшим овощеводом" стала Татьяна Ивановна Егорова из поселка Семиозерье.

Победителям вручили дипломы Законодательного Собрания Ленинградской области и памятные подарки.

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Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО