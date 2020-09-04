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Корова Рифа из Выборгского района стала лучшей российской молочной коровой

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В Ленобласти прошла всероссийская выставка племенных животных.

В Ленинградской области прошла выставка племенных животных со всей России "Белые ночи". Корова Рифа СПК "Поляны" Выборгского района стала чемпионкой выставки. Она не только завоевала главный приз, но и получила приз зрительских симпатий. Об этом Piter.TV с гордостью рассказала руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко.

Выставка племенных или чистокровных коров проходила в рамках XXIX Международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь-2020". Всего в конкурсе участвовали более 70 самых молочных коров России.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, ленинградская область, сельское хозяйское
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Выборг,

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