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В Выборге чиновника задержали по подозрению в мошенничестве на 700 миллионов рублей
Сегодня, 10:54
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nastya960

В Выборге чиновника задержали по подозрению в мошенничестве на 700 миллионов рублей

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В правоохранительные органы обратились руководители Выборгского района Ленобласти.

Председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Факт противоправных действий, совершенных Александром Болучевским, был выявлен руководством Выборгского района. Об этом, как сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, были проинформированы следственные органы.

На данный момент Александр Болучевский задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог).

По версии следствия, подозреваемый не позднее 31 июля 2019 года внес в официальные документы заведомо ложные сведения о работах, которые на самом деле не выполнялись. На счета подконтрольных юридических лиц было переведено более 700 млн рублей, которые впоследствии были переданы подозреваемому Александру Болучевскому. Руководство сразу обратилось в правоохранительные органы, когда узнало эту информацию.

Обязанности председателя районного комитета финансов временно исполняет заместитель председателя Галина Жукова.

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Фото: komfin.vyborg.ru

Теги: мошенничество, подлог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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