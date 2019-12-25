  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Банда мошенников из Петербурга пойдет под суд за восемь махинаций с квартирами умерших
Сегодня, 18:09
70
himif

Банда мошенников из Петербурга пойдет под суд за восемь махинаций с квартирами умерших

0 0

Злоумышленники подделывали документы, чтобы приобрести право на недвижимость.

В Петербурге рассмотрят дело банды квартирных мошенников. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, пять петербуржцев проворачивали махинации с имуществом умерших граждан и пустующей жилплощадью. 

Следствие считает, что злоумышленники сговорились ради незаконного приобретения прав на недвижимость. Для воплощения задумки сообщники добывали сведения о квартирах и их собственниках, подделывали свидетельства о праве на наследство и договоры купли-продажи и направляли документы в управлении Росреестра по Петербурге. Всего злоумышленники успели провести восемь преступных сделок, чем учинили ущерб в 45 миллионов рублей.

Дела о покушении на мошенничество, мошенничестве и подделке официального документа направят в Смольнинский районный суд.

Неизвестные забрали золото на миллион из квартиры на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: квартира, мошенничеств
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии