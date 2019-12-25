Неизвестные забрали золото на миллион из квартиры на севере Петербурга

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Накануне в Калининском районе Петербурга из квартиры дома произошла пропажа коллекции ювелирных украшений. Как стало известно Piter.tv, 21 июня в полицию обратился 35-летний сотрудник одной из международных служб экспресс-доставки.

По предварительной информации, когда он отсутствовал у себя в квартире на улице Брянцева, неизвестный вскрыл дверь и украл украшения его 75-летней тети. Ущерб оценивается почти в миллион рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в садоводстве во Всеволожском районе умер младенец. Обстоятельства происшествия уточняют в СК по Ленобласти.

Фото: Piter.tv