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Неизвестные забрали золото на миллион из квартиры на севере Петербурга
Сегодня, 17:58
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fvbykov

Неизвестные забрали золото на миллион из квартиры на севере Петербурга

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Накануне в Калининском районе Петербурга из квартиры дома произошла пропажа коллекции ювелирных украшений. Как стало известно Piter.tv, 21 июня в полицию обратился 35-летний сотрудник одной из международных служб экспресс-доставки.

По предварительной информации, когда он отсутствовал у себя в квартире на улице Брянцева, неизвестный вскрыл дверь и украл украшения его 75-летней тети. Ущерб оценивается почти в миллион рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в садоводстве во Всеволожском районе умер младенец. Обстоятельства происшествия уточняют в СК по Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, петербург, украшения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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