В садоводстве во Всеволожском районе умер младенец

Обстоятельства происшествия уточняют в СК по Ленобласти.

Стало известно, что в ночь на 21 июня во Всеволожском районе Ленобласти погиб трехмесячный малыш. Как сообщил 47news, в ночь на субботу в полицию сообщили о смерти ребенка в частном доме, который находится в садоводства "Карасары" на 47 километре дороги "Петербург - Пески".

Предварительно известно, что у ребенка накануне была высокая температура. Обстоятельства происшествия уточняют в районном отделении СК в Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что первый за сезон круизный теплоход причалил во Всеволожском районе. Ленобласть посетили туристы из Москвы и Ярославля.

Фото: Piter.tv