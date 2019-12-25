Первый за сезон круизный теплоход причалил во Всеволожском районе

Ленобласть посетили туристы из Москвы и Ярославля.

В четверг, 18 июня, в Невской Дубровке пришвартовался первый в летнем сезоне туристический теплоход "Русь Великая" с туристами из Москвы и Ярославля на борту. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Причал на 300 пассажиров был построен в прошлом году в рамках инвестпроекта по обеспечению условий для судов в исторических местах региона. Также пристани появились в в Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек.

В честь прибытия судна в Невской Дубровке пройдут мероприятия, на которых расскажут о будущем речного туризма в Ленобласти и уведомят о правилах предосторожностей по инструкциям Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказали о том, что в "зелёной" зоне Ленобласти разрешили массовые мероприятия.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области