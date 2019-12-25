В "зелёной" зоне Ленобласти разрешили массовые мероприятия

Также граждане могут заниматься спортом.

В среду, 17 июня, Александр Дрозденко утвердил изменения в Постановлении о снятии ограничений по коронавирусу в 47-ом регионе. Так, в "зеленой" зоне снова разрешены массовые мероприятия. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале областного правительства.

Кроме того, жителям районов с благополучной эпидемологической обстановкой разрешили заниматься спортом. При этом, во время проведения любых мероприятий необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть лидирует по числу выздоровевших от коронавируса на Северо-Западе.

Фото: Piter.TV, telegram/ lenobladminka