Ленобласть лидирует по числу выздоровевших от коронавируса на Северо-Западе

Ленинградская область заняла первое место в СЗФО по количеству человек, которые поправились после коронавируса. За все время эпидемии выздоровели 77,3% граждан. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".
Отметим, что показатель выздоровлений по стране составляет 54,9%, а в Санкт-Петербурге - 50,2%.
В появлении положительных результатов видят заслуги врачей и команды Александра Дрозденко, которая разработала упорядоченную систему ограничений и своевременно поддержала медиков.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 55 новых случаев коронавируса.
Фото: Piter.TV
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