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Ленобласть лидирует по числу выздоровевших от коронавируса на Северо-Западе
Сегодня, 16:27
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Ленобласть лидирует по числу выздоровевших от коронавируса на Северо-Западе

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В регионе поправились 77,3% жителей.

Ленинградская область заняла первое место в СЗФО по количеству человек, которые поправились после коронавируса. За все время эпидемии выздоровели  77,3% граждан. Об этом  сообщил Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

Отметим, что показатель выздоровлений по стране составляет 54,9%, а в Санкт-Петербурге - 50,2%. 

В появлении положительных результатов видят заслуги врачей и команды Александра Дрозденко, которая разработала упорядоченную систему ограничений и своевременно поддержала медиков.  

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 55 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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