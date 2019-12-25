Ленобласть лидирует по числу выздоровевших от коронавируса на Северо-Западе

В регионе поправились 77,3% жителей.

Ленинградская область заняла первое место в СЗФО по количеству человек, которые поправились после коронавируса. За все время эпидемии выздоровели 77,3% граждан. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

Отметим, что показатель выздоровлений по стране составляет 54,9%, а в Санкт-Петербурге - 50,2%.

В появлении положительных результатов видят заслуги врачей и команды Александра Дрозденко, которая разработала упорядоченную систему ограничений и своевременно поддержала медиков.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 55 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV