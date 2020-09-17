Геннадий Орлов: внутренняя проверка  продолжается, виновные будут наказаны

Глава администрации МО "Выборгский район" выступил на заседании Правительства Ленинградской области. Геннадий Орлов рассказал, как муниципалитет раскрыл преступную схему действий бывшего главы комитета финансов Александра Болучевского, а также поделился результатами внутренней проверки.

В Выборгском районе продолжается внутренняя проверка в связи с задержанием экс-главы комитета финансов Александра Болучевского. При этом чиновники уже выяснили ряд важных фактов о махинациях с бюджетом МО "Выборгский район", которые, как оказалось, проводились по схеме "двойной финансовой отчетности". Об этом 17 сентября рассказал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов в ходе заседания Правительства Ленинградской области.

Механизм или схема работы действий председателя комитета финансов, заострю внимание всех глав, администраций особенно, уже понятна. Это двойная финансовая отчетность. Реальными цифрами владел только он. А мне, как мы разобрались, показывалась уже заниженная и фиктивная отчетность. Речь идет о бюджете Выборгского района. Не Выборга, как это фигурирует в социальных сетях. Сумма, которая витает в информационном поле, подтвердить или опровергунть ее может только следствие. Речь идет о перечислении денежных средств из числа выделенных дополнительно, либо за счет экономии, - уточнил Геннадий Орлов.

Глава администрации в ходе выступления рассказал, как местные власти раскрыли "двойную бухгалтерию" вместе с ФНС и Следственным комитетом.

По информации, полученной мной из налоговой инспекции о сомнительных перечислениях денежных средств из бюджета, мной было дано распоряжение о формировании внутренней комиссии. Двое суток она работала, по результатам комиссии и объяснительным, которые были собраны с сотрудников комитета финансов, было принято решение, по нашему мнению, что сомнительные платежи из бюджета были. Был приглашен председатель бывший председатель комитета Болучевский, он также дал письменное объяснение. Затем я пригласил руководителей правоохранительных органов, довел до них информацию, передал пакет документов нашей проверки с объяснительными для дальнейшей их работы. Как вы знаете, следствием по итогам этой работы были открыты уголовные дела, - заявил Орлов.

Уже сейчас муниципалитет разрабатывает новую структуру администрации. В первую очередь, изменения коснутся блока, отвечающего за финансы.

Внутренняя проверка на данный момент продолжается, виновные будут наказаны. Мы, естественно, сделаем выводы. Мы уже разрабатываем новую структуру администрации, чтобы не допустить даже в мыслях, чтобы не было телодвижений такого характера в будущем, - резюмировал Геннадий Орлов.

Напомним, что ранее экс-глава комитета финансов Выборгского района был уволен после обвинения в хищении бюджетных средств. В СМИ прошла информация, что речь идет о хищениях более 700 млн рублей из бюджета города Выборга, однако, на поверку, оказалось, что Болучевский "работал" с дополнительными средствами, привлеченными в бюджет МО "Выборгский район".

Отметим, что накануне в сети был опубликован текст объяснительной Александра Болучевского, в которой он раскрыл свое видение ситуации и фактически признался в хищениях средств. Однако, стоит отметить, что суммы, фигурирующие в его объяснительной до сих пор не нашли документального подтверждения. В реальных размерах ущерба для бюджета Выборгского района предстоит разобраться следствию.

Довожу до Вашего сведения, что в период с января по июль 2019 года комитетом финансов (мной как руководителем) были санкционированы расходы в объеме порядка 716 миллионов рублей на ремонтные работы по контрактам, заключенным с фирмами ООО "Фаворит", ИП Османов М.А., ООО "Кортис", ООО "Лана", ООО Калипсо Групп", ООО "Онион-Велд", ООО "Гранд Стоун", ООО "Градостроитель, ООО "Атена". Мотивом для осуществления таких действий послужило вхождение ко мне в доверие некоего лица по имени Марина Николаевна, которая познакомилась со мной в 2018 году. После определенного периода общения она предложила мне свои услуги по протекции в продвижении по карьерной лестнице на федеральный уровень. Я согласился, потому что на тот момент у меня было плохое психологическое состояние из-за изменения структуры администрации и понижения меня в должности. Цена за услугу была озвучена в объеме 200 млн.рублей., но нужно было соблюдать сроки. В итоге сумма увеличилась.

Для решения данного вопроса были запланированы денежные средства на МКУ "ВРЦФБО". Плановые уведомления, а также заявки на расход подписывались мной. По окончании финансового года был предоставлен годовой отчет с измененными показателями за моей подписью. Коллектив комитета финансов не знал для каких целей это было необходимо и действовал по моему заданию. Денежные средства направлялись исключительно на оплату услуг посредничества в получении продвижения по госслужбе. Александр Болучевский



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