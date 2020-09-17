Глава областного комитета финансов: мы не видим угрозы по неисполнению бюджета Выборгского района в 2020 году

Роман Марков прокомментировал ситуацию с выявленными хищениями из бюджета МО "Выборгский район", в которых признался экс-глава местного комитета по финансам. По словам областного чиновника, действия Александра Болучевского не несут в себе угрозы по неисполнению расходной части районного бюджета.

Заседание Правительства Ленинградской области 17 сентября 2020 года началось с обсуждения ситуации в Выборгском районе. Напомним, что ранее там был задержан по подозрению в многомиллионных хищениях бюджетных средств экс-глава комитета финансов МО "Выборгский район". Уже известно, что Александр Болучевский, уволенный накануне с этой должности, вел двойную бухгалтерию по средствам, привлеченным в районный бюджет за счет экономии или доп. поступлений.

Ситуацию прокомментировал глава областного комитета финансов Роман Марков. По его словам, областное правительство активно подключилось к мониторингу ситуации по Выборгскому району. Главным выводом предварительной проверки стал тот факт, что действия Болучевского не нанесли ущерба плановым обязательствам МО "Выборгский район" перед местными жителями.

Большая часть информации у нас есть, она понятна. По результатам следствия будут сделаны выводы, наши эксперты оказывают полное содействие правоохранительным органам. Мы убедились, что средств областного бюджета в данных схемах задействовано не было. Мы также проанализировали ситуацию по текущему бюджету района в 2020 году. Мы не видим угрозы для жителей по неисполнению расходной части бюджета по публичным обязательствам, социальным выплатам и зарплатам, - заявил Роман Марков.

На этом работа областного комитета финансов в данном направлении завершена не будет. Комитет планирует разобраться в исполнении бюджета в 2018 и 2019 годах. Аналогичный мониторинг будет проведен по всем муниципалитетам Ленинградской области.

Ранее мы писали, что Геннадий Орлов выступил перед Правительством Ленинградской области по ситуации с бюджетом района.

