По предварительной информации, драка якобы произошла между начальником ОЭБиПК отдела МВД по Ленскому району и врио начальника отдела.

МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по республике.

Инцидент произошел в одном из кафе города Ленск во время празднования Дня полиции. В соцсетях распространилось видео, на котором дерутся двое мужчин. По предварительной информации, драка якобы произошла между начальником ОЭБиПК отдела МВД по Ленскому району и врио начальника отдела. Второй в результате инцидента впал в кому. Он находится в реанимации районной больницы.

В пресс-службе МВД Якутии отметили, что по факту происшествия назначена служебная проверка. Сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом будут тщательно изучать все обстоятельства драки, после чего будет дана "принципиальная оценка действиям должностных лиц".

Ранее мы сообщали, что полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 1999 году.

Видео: Telegram / 14News