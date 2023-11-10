Полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 1999 году

Ирина Волк рассказала о раскрытии преступления, совершенного в новогоднюю ночь 24 года назад.

Российские правоохранительные органы по Новосибирской области совместно с коллегами из управления "Краснозерский" задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что трагедия произошла утром 1 января 1999 года на территории рабочего поселка Краснозерское. Там в снегу возле лесного массива очевидцы нашли труп 47-летней местной жительницы. Экспертиза установила, что женщина была задушена.

Розыск преступника по горячим следам результатов не дал. Однако следственно-оперативная группа тщательно исследовала место происшествия и изъяла ряд улик, которые помогли спустя 24 года выйти на след злоумышленника и задержать его. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы. В настоящее время мужчине предъявлены обвинения по статьям 132 и 105 УК РФ.

Полиция изъяла почти полтонны немаркированной красной икры.

Фото и видео: МВД медиа