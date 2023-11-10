Полиция изъяла почти полтонны немаркированной красной икры

Ирина Волк рассказала о пресечении незаконной деятельности в Магаданской области.

Российские правоохранительные органы по Магаданской области на территории бывшего рыбного порта в бухте Нагаева обнаружили грузовое судно с немаркированной рыбной продукцией стоимостью свыше 32 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативные мероприятия велись в регионе при участии пограничного управления от ФСБ по Восточному арктическому району. Специалисты уточнили, что упаковка товара не имела маркировки и прочей информации, требующиеся по законодательству страны.

В ходе осмотра плашкоута изъято 32 пластиковых контейнера общим объемом более 400 литров с икрой рыб семейства лососевых без сопроводительных документов, а также порядка 177 килограммов лосося. пресс-служба МВД РФ

Полиция установили, что в дальнейшем подозреваемые планировали везти красную икру в областной центр из города Эвенска для продажи. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. В текущий момент сотрудники МВд устанавливают лица, причастные к незаконной добыче водных биологических ресурсов.

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Фото и видео: МВД Медиа