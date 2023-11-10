Полицейские задержали зачинщиков уличного разбоя на Суздальском проспекте

Все трое злоумышленников были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Утром в четверг, 9 ноября, в полицию Калининского района поступило сообщение о групповой драке у дома №61 по Суздальскому проспекту. О задержании злоумышленников сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Наряд полиции обнаружил на месте происшествия двоих потерпевших мужчин 43-ёх лет. По словам одного из них, нападавшие под угрозой ножа и травматического пистолета открыто похитили принадлежащие ему 32 тыс. рублей. Его приятель рассказал,

что преступники отобрали у него мобильный телефон стоимостью 7, 5 рублей и скрыли с места происшествия на автомобиле Opel. Оба пострадавших обратились в медицинское учреждение и после оказания помощи были отпущены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемый автомобиль был обнаружен брошенным у дома №14 по Придорожной аллее. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Через несколько часов у дома №33 по улице Композиторов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления по "горячим следам" задержаны двое граждан одного из закавказских государств 20-ти и 23-ёх лет, а также 40-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Все трое были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денег.

Фото и видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти