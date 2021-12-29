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15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе

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Обстоятельства столкновения предстоит выяснить правоохранительным и надзорным органам.

Сотрудники полиции и прокуратуры Пушкинского района начали проверку после ДТП с участием маршрутки и большегруза. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, около 15 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Авария произошла около 11 часов 26 января на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе. Маршрутка "ПАЗ" врезалась в фуру с прицепом. По всей видимости, в транспорте были пассажиры.

Проводится проверка.

Ранее Piter.TV показал массовое столкновение машин на Октябрьской набережной. 

Видео и фото: прокуратура Петербурга

Теги: дтп, маршрутка, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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