15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе

Обстоятельства столкновения предстоит выяснить правоохранительным и надзорным органам.

Сотрудники полиции и прокуратуры Пушкинского района начали проверку после ДТП с участием маршрутки и большегруза. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, около 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла около 11 часов 26 января на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе. Маршрутка "ПАЗ" врезалась в фуру с прицепом. По всей видимости, в транспорте были пассажиры.

Проводится проверка.

Ранее Piter.TV показал массовое столкновение машин на Октябрьской набережной.

Видео и фото: прокуратура Петербурга