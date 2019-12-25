Что произошло в Петербурге 26 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 26 октября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 26 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге могут заблокировать льготные проездные на период локдауна.

Окончательное решение по этому поводу власти еще не приняли. Кроме того, в течение "нерабочей" недели могут закрыть несколько вестибюлей метро и некоторые маршруты коммерческих автобусов. При этом график работы метрополитена останется прежним, а вот наземный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Стоимость проезда во всем общественном транспорте повышаться во время локдауна не будет.

Комтранс усиливает проверки соблюдения масочного режима в транспорте.

В отношении пассажиров-безмасочников составят акты по факту выявленных нарушений, а затем и административные протоколы. Проверки будут идти и в наземном транспорте, и в метро. За прошедшую неделю комтранс провел 115 рейдов, итогом которых стали 15 актов.

В "красных" районах Ленобласти усилили ковидные ограничения.

Для жителей этих зон (Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский районы) обязательно наличие QR-кодов для посещения общественных мест, предъявлять их нужно с 30 октября. Для районов из "желтой" зоны те же требования заработают 15 ноября. Кроме того, ленинградцев старше 65 лет перевели на самоизоляцию или дистанционный режим работы. Исключением стали люди, прошедшие полный курс вакцинации.

На Волковском проспекте пострадали 6 пассажиров автобуса из-за ДТП.

Авария произошла в ночь на 26 октября у дома №6, автобус врезался в столб. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе подросток. Из-за аварии оказались сорваны шесть пролетов сетей уличного освещения. Ведется проверка по факту ДТП, его причины пока не установлены.

С пожаром в Петроградском районе боролись 25 спасателей.

Огонь охватил лабораторию в доме №5 по улице Профессора Попова с утра, полыхала обстановка на 6 квадратных метрах на первом этаже. На тушение пожара у 25 огнеборцев ушло 40 минут, причины возгорания неизвестны.

Мужчина попытался ограбить ломбард на Просвещения.

Инцидент произошел накануне вечером: неизвестный забежал в помещение с бумагой с требованием отдать деньги в руке. Сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку, а мужчина бросил некий пищащий предмет на пол и скрылся. Прибывшие на место взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что конструкция была не опасна и собрана из картона и проволоки. Возбуждено уголовное дело.

На человека свалился кусок штукатурки с дома №4 по Гороховой улице.

Мужчину осмотрели медики, госпитализация прохожему не потребовалась. Сотрудники районной администрации и ЖКС №2 осмотрели фасад дома и огородили место падения штукатурки. Приняты меры для недопущения дальнейшего обрушения слоя.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Чупров