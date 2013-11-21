С пожаром в Петроградском районе боролись 25 спасателей

Сведения о пострадавших не поступали.

Утром во вторник, 26 октября, в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на улице Профессора Попова, дом 5, в Петроградском районе.

На первом этаже административного здания, в помещении лаборатории площадью 50 кв. метров происходило горение обстановки на площади 6 кв. метров. отметили в сообщении

Пожар ликвидировали спустя примерно 40 минут, в 10:31. Информации о пострадавших нет. К борьбе с огнем привлекли 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Причины пожара неизвестны.

Ранее мы писали, что трое мигрантов со скалкой и ножом ограбили продуктовый магазин на Коммунаров.

Фото: Piter.tv