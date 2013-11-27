Трое мигрантов со скалкой и ножом ограбили продуктовый магазин на Коммунаров

До 10 лет колонии грозит троим мигрантам, которые накануне ограбили продуктовый магазин в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Трое мужчин со скалкой и ножом ворвались в круглосуточный магазин на улице Коммунаров 25 октября. Налетчики избили охранника и, угрожая продавщице, украли из кассы 5 тысяч рублей. Также грабители прихватили с собой товар на сумму 10 тысяч рублей.
Злоумышленников задержали "по горячим следам". Они оказались гражданами Киргизии, самому младшему из которых 20 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге задержали банду угонщиков иномарок Kia Rio.
Фото: Piter.TV
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