Трое участников похитили три иномарки.

В Петербурге задержали банду угонщиков иномарок Kia Rio. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В августе-сентябре этого года в нескольких районах города за пару дней похитили три иномарки Kia Rio: на улице Чудновского, на улице Замшина и улице Генерала Симоняка. Были возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники задержали троих участников банды (от 39 до 48 лет), занимавшейся хищениями и легализацией автомобилей корейского производства в Петербурге и области. На месте проживания задержанных нашли и изъяли Mitsubishi Galant, Ford Focus и Chevrolet Lanos, используемые как преступный транспорт; травматический пистолет, который числится в розыске по Московской области, и патроны к нему.

Похищенный в Невском районе Kia Rio нашли с измененными идентификационными номерами в Петербурге. Kia Rio, угнанная в Кировском районе, тоже с измененными идентификационными обозначениями, обнаружилась уже в Самарской области. Третий автомобиль разыскивается.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят троих мужчин за угон дорогостоящих иномарок.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области