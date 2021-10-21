В Петербурге осудят троих мужчин за угон дорогостоящих иномарок

Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 7 миллионов рублей.

Перед судом предстанут трое участников организованной группы, специализировавшейся на кражах дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемых задержали в ноябре прошлого года. В ходе расследования установлено, что данная организованная группа на территории Петербурга совершала хищения дорогостоящих транспортных средств: "Lexus NX200", "Cadillac XT5", "Toyota RAV4", "Lexus RX350", имеющих систему бесключевого доступа. Автомобили угонялись под заказ, номера перебивались в гараже в Пушкине, а затем машины перегоняли в регион заказчика, как новые ТС.

Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 7 миллионов рублей. Один из похищенных автомобилей ("Lexus NX200") возвращен законному владельцу. Остальные автомобили находятся в розыске.

Уголовное дело направлено в Московский районный федеральный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В конце сентября полиция задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки.

Видео: МВД