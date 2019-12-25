В "красных" районах Ленобласти усилили ковидные ограничения

Для районов, которые находятся в "желтой" зоне, такие требования начнут действовать с 15 ноября.

В "красных" районах Ленинградской области с 22 октября начали действовать коронавирусные ограничения. Для жителей этих зон обязательно наличие QR-кодов для посещения общественных мест вводится с 30 октября. Без него не пустят в ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры, концертные залы и музеи.

Для районов, которые находятся в "желтой" зоне, требования начнут действовать с 15 ноября. Помимо этого в регионе ввели режим самоизоляции для ленинградцев старше 65 лет, на дистанционный режим перевели работников данного возраста и людей с хроническими заболеваниями. Исключение составляют те, кто прошел полный курс вакцинации.

Напомним, к "красной зоне" относят Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский районы. В "желтой зоне" находятся Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.

Ранее мы писали, что за длинные выходные число вакцинированных петербуржцев может достичь 80%.

Фото: Piter.tv