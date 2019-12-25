За длинные выходные число вакцинированных петербуржцев может достичь 80%

Этой цифры достаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет к вирусу.

Введение нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября позволит уменьшить количество новых случаев заболевания коронавирусом и быстрее вернуться к привычному ритму жизни. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Власти города ожидают, что за время локдауна число вакцинированных петербуржцев достигнет 80%, а может даже больше. Этой цифры достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет к заболеванию и побороть его.

Главная задача на ближайшее время – максимально сократить число контактов. Нерабочие дни – вынужденная, но своевременная мера. Их нужно использовать для социального разобщения и для того, чтобы создать условия для тех, кто еще не привился. Отметил Олег Эргашев

Ранее мы писали, что в Петербурге могут заблокировать льготные проездные на период локдауна.

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