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На человека свалился кусок штукатурки на Гороховой улице
Сегодня, 14:51
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На человека свалился кусок штукатурки на Гороховой улице

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За содержание дома отвечает ЖКС №2 Центрального района.

С дома №4 на Гороховой на прохожего упал фрагмент штукатурки. Об этом днем 26-го октября сообщила пресс-служба Центрального района.

В момент падения у дома проходил мужчина. Его осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. На место выехали сотрудники районной администрации и ЖКС №2. Специалисты обследовали фасад дома, а место падения огородили. На данный момент уже предприняты меры, чтобы не допустить падение штукатурного слоя в дальнейшем.

В администрации пообещали следить за состоянием дома. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина пострадала после падения штукатурки с дома на Васильевском острове. 

Фото: Telegram / Центр НОВОСТИ

Теги: падение, фасад, штукатурка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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