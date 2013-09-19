Женщина пострадала после падения штукатурки с дома на Васильевском острове

По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

С дома на 12-й линии Васильевского острова на женщину рухнула штукатурка. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве в субботу, 9 октября.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований жилищного законодательства управляющей домом организацией. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Калининском районе на УИК № 556 обвалилась штукатурка.

Фото: Piter.tv