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Женщина пострадала после падения штукатурки с дома на Васильевском острове
Сегодня, 20:08
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Женщина пострадала после падения штукатурки с дома на Васильевском острове

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По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

С дома на 12-й линии Васильевского острова на женщину рухнула штукатурка. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве в субботу, 9 октября. 

Как рассказали в ведомстве, сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований жилищного законодательства управляющей домом организацией. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Калининском районе на УИК № 556 обвалилась штукатурка.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, штукатурка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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