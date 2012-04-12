В Калининском районе на УИК № 556 обвалилась штукатурка

На данный момент в срочном порядке ведутся ремонтные работы.

В субботу, 18 сентября, в Калининском районе Петербурга на избирательной участке № 556 обвалилась часть штукатурки с потолка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".

Об этом инциденте узнали члены Общественного штаба, когда мониторили информационный видеопоток. После этого они выехали на место. По факту произошедшего был составлен акт. УИК №556 объединили с другим УИК, который находится в соседнем помещении. На данный момент в срочном порядке ведутся ремонтные работы.

Ранее столетняя жительница Петербурга проголосовала на выборах.

Фото: Telegram / Наблюдатели Петербурга