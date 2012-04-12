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В Калининском районе на УИК № 556 обвалилась штукатурка
Сегодня, 20:33
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В Калининском районе на УИК № 556 обвалилась штукатурка

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На данный момент в срочном порядке ведутся ремонтные работы.  

В субботу, 18 сентября, в Калининском районе Петербурга на избирательной участке № 556 обвалилась часть штукатурки с потолка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".

Об этом инциденте узнали члены Общественного штаба, когда мониторили информационный видеопоток. После этого они выехали на место. По факту произошедшего был составлен акт. УИК №556 объединили с другим УИК, который находится в соседнем помещении. На данный момент в срочном порядке ведутся ремонтные работы.  

Ранее столетняя жительница Петербурга проголосовала на выборах.

Фото: Telegram / Наблюдатели Петербурга

Теги: обвал штукатурки, уик 556, форсмажор
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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