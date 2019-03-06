С фасада школы на улице Правды обвалилась штукатурка

В инциденте никто не пострадал.

В воскресенье, 14 ноября, на улице Правды в Петербурге со здания средней общеобразовательной школы № 321 рухнули фрагменты фасада. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В инциденте никто не пострадал. Место обрушения оградили лентой, при этом полностью перекрыв проход пешеходом. Судя по фотографиям, которые опубликовали в социальных сетях, фрагменты обрушились со второго этажа. Отмечается, что стена разрушенная, а штукатурка упала с самого верха.

Ранее женщина пострадала после падения штукатурки с дома на Васильевском острове. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Цветик Семицветик