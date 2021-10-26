На Волковском проспекте пострадали 6 пассажиров автобуса из-за ДТП

Уличное освещение пришлось обесточить.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Волковском проспекте с участием автобуса. Транспортное средство врезалось в столб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в ночь с 25 на 26 октября у дома №6. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2004 года рождения. Его доставили в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу.

Специалисты "Ленсвета" восстанавливают обесточенные шесть пролетов сетей уличного освещения. Они оказались сорваны из-за аварии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный хотел ограбить ломбард на Просвещения с помощью муляжа взрывного устройства.

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