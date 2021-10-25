Сотрудники ОМОН идентифицировали предмет как не представляющий опасности – два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод.

Неизвестный хотел ограбить ломбард на Просвещения с помощью муляжа взрывного устройства. Об этом вечером 25 октября сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области.

Вечером очевидцы рассказали в социальных сетях, что у дома №30 по проспекту Просвещения огорожена территория, на месте работали спасательные службы, ОМОН и полицейские.

Выяснилось, что неизвестный попытался ограбить ломбард. Однако что-то пошло не по плану, и он оставил в ломбарде подозрительный предмет. Сотрудники ОМОН идентифицировали предмет как не представляющий опасности – два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод.

Ранее в Петербурге задержали банду угонщиков иномарок Kia Rio.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Видео: Telegram / Мегаполис