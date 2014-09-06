В Петербурге задержан грабитель, атаковавший обменник криптовалют страйкбольными гранатами

Безработный угрожал сотрудникам и требовал перевести цифровые активы на свой кошелек.

Полиция Центрального района задержала 21-летнего жителя Ленинградской области, совершившего нападение на обменный пункт криптовалют в апарт-отеле на Херсонской улице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник применил страйкбольные гранаты и дымовую шашку.

Инцидент произошел 22 ноября в доме 43/12 по Херсонской улице. По предварительным данным, молодой человек вошел в помещение обменного пункта, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку, после чего потребовал перевести всю имеющуюся криптовалюту на указанный им электронный кошелек.

Сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны, прибывшие на вызов, задержали подозреваемого на месте преступления. При нем были изъяты две страйкбольные гранаты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV