Комтранс усиливает проверки соблюдения масочного режима в транспорте

Мобильные бригады работают во всех районах города.

Во вторник, 26 октября, в комитете по транспорту сообщили, что в Петербурге усиливают проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте во всех районах города.

В отношении пассажиров без масок составят акты по факту выявленных нарушений. Затем на их основании составляются административные протоколы.

В комитете рассказали, что за прошедшую неделю провели 115 рейдов, по итогам которых составили 15 актов.

Помимо наземного транспорта проверяют наличие СИЗ и у пассажиров метрополитена. С 18 по 24 октября группами быстрого реагирования проведено 2016 контрольных мероприятий, составлено 18 актов.

Ранее мы писали, что в "красных" районах Ленобласти усилили ковидные ограничения.

Фото: Piter.tv