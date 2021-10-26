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Комтранс усиливает проверки соблюдения масочного режима в транспорте

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Мобильные бригады работают во всех районах города. 

Во вторник, 26 октября, в комитете по транспорту сообщили, что в Петербурге усиливают проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте во всех районах города. 

В отношении пассажиров без масок составят акты по факту выявленных нарушений. Затем на их основании составляются административные протоколы.

В комитете рассказали, что за прошедшую неделю провели 115 рейдов, по итогам которых составили 15 актов.

Помимо наземного транспорта проверяют наличие СИЗ и у пассажиров метрополитена. С 18 по 24 октября группами быстрого реагирования проведено 2016 контрольных мероприятий, составлено 18 актов.

Ранее мы писали, что в "красных" районах Ленобласти усилили ковидные ограничения.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по транспорту, коронавирус, масочный режим
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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