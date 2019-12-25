Что произошло в Петербурге 26 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 26 мая.

Что произошло в Петербурге в среду, 26 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Аренду электросамокатов в Петербурге могут организовать с использованием паспорта.

Идея зампреда комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова позволит не допускать к эксплуатации двухколесного транспорта детей и подростков. По словам чиновника, при регистрации аккаунта в приложении электросамокатов, может потребоваться копия паспорта. В случае передачи аккаунта другому человеку, владелец понесет ответственность.

На Комендантской площади жестко столкнулись иномарки.

Водитель "Ауди" на полной скорости вылетел на перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора, и врезался в "Ниссан". Есть ли в ДТП пострадавшие, пока неизвестно, однако столкновение машин получилось довольно жестким.

Возбуждено уголовное дело после падения подростка на рельсы на станции метро "Лиговский проспект".

Расследуется дело по статье "Доведение до самоубийства". 16-летний парень, учащийся в техникуме, попал под поезд утром 24 мая. Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

База данных ГИБДД Петербурга и Ленобласти утекла в сеть. В ней оказались данные 1,2 млн человек.

Базу опубликовали неизвестные, информация есть не только в даркнете, но и в открытых облачных хранилищах и на форумах. Слитые данные заметили сотрудники издания Readovka. Данные из базы, а туда входят ФИО, домашние адреса, паспортные данные и сведения обо всех машинах горожан, оказались достоверными.

В день "Алых парусов", 25 июня, запретят торговлю алкоголем. Продажа спиртного будет невозможна с позднего вечера накануне и до утра следующего дня

О запрете напомнили в комитете по промышленной политике и торговле. Запрет не коснется заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли, где продают слабоалкогольную продукцию вроде пива, сидра, медовухи, пуаре. Запрет будет действовать с 22.00 24 июня до 11.00 26 июня.

Кстати, власти отменили традиционный майский Фестиваль мороженого. Поесть пломбира среди толпы единомышленников в этом году не получится.

По подозрению в изнасиловании петербурженки на парковке задержан студент-второкурсник.

Молодого мужчину задержали на проспекте Пятилеток. Предполагается, что именно он 24 мая напал на 19-летнюю девушку в лифте ее дома на Архивной улице, затем заставил сесть в свой автомобиль, угрожая ножом, вывез на парковку магазина на проспекте Большевиков и изнасиловал. Девушка смогла вырваться от насильника, убежать и попросить помощи у прохожих.

Борис Эйфман и Петр Яблонский стали "Почетными гражданами Петербурга" по выбору депутатов ЗакСа. Награды вручат 27 мая.

Эйфман — народный артист РФ и худрук Академического театра Балета Бориса Эйфмана, Яблонский — директор городского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, а также декан медицинского факультета СПбГУ. Президент Национальной ассоциации фтизиатров. Среди кандидатов на звание были Юрий Васильев и Дмитрий Морозов.

Фото, видео: Piter.TV