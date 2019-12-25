В день "Алых парусов" запретят торговлю алкоголем

Порядок торговли определяет пункт 3 статьи 5 закона "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге".

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге будет запрещена торговля алкоголем в ночь накануне и до утра следующего дня, передает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Порядок торговли определяет пункт 3 статьи 5 закона от 05 февраля 2014 года за номером 50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". Так, запрет не распространяется в заведениях общепита и магазинах беспошлинной торговли на слабоалкогольную продукцию – пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и т.п.

Таким образом, купить алкоголь будет невозможным с 22 часов 24 июня по 11 часов 26 июня.

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