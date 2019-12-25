Стало известно, сколько петербургские родители потратят на выпускной

В среднем по России праздник обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

Аналитики портала SuperJob выяснили, сколько россиянам в 2021 году обойдется школьный выпускной.

В среднем по России праздник обойдется примерно в 30 тысяч рублей, большая часть этой суммы пойдет на наряд. Для девушек он обойдется примерно в 16,5 тысячи рублей, для юношей – в 16 тысяч рублей.



Денежные сборы на сам выпускной составят около 11,5 тысячи рублей. Самые дорогие праздники – в Москве (16,3 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (13 тысяч рублей).

Ранее праздник "Алые паруса" получил пять призов Global Eventex Awards.

Фото: pixabay