Стало известно, сколько петербургские родители потратят на выпускной

Аналитики портала SuperJob выяснили, сколько россиянам в 2021 году обойдется школьный выпускной.
В среднем по России праздник обойдется примерно в 30 тысяч рублей, большая часть этой суммы пойдет на наряд. Для девушек он обойдется примерно в 16,5 тысячи рублей, для юношей – в 16 тысяч рублей.
Денежные сборы на сам выпускной составят около 11,5 тысячи рублей. Самые дорогие праздники – в Москве (16,3 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (13 тысяч рублей).
Ранее праздник "Алые паруса" получил пять призов Global Eventex Awards.
Фото: pixabay
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