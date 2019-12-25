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Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту

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Если человек передаст свой аккаунт подростку, а тот попадет в ДТП, то хозяин аккаунта понесет наказание.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков предложил разрешить аренду электросамокатов в Петербурге только по паспорту. По его мнению, это позволит не допустить к эксплуатации транспортного средства детей и подростков, пишет  "Фонтанка".

Копия паспорта может потребоваться при регистрации аккаунта. Если человек передаст свой аккаунт подростку, а тот попадет в ДТП, то хозяин аккаунта понесет наказание.

Директор Whoosh Дмитрий Чуйко также заявил о необходимости ввести "тепловую карту" города, на которой будут указаны зоны ограничения скорости.

Сегодня в Петербурге работают восемь кикшеринговых компаний, в которых можно арендовать более 12 тысяч электросамокатов.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают водителя "Ауди", который дважды за ночь скрылся с места ДТП.

Фото: pixabay.com

Теги: аренда, электросамокат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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