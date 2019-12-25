Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту

Если человек передаст свой аккаунт подростку, а тот попадет в ДТП, то хозяин аккаунта понесет наказание.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков предложил разрешить аренду электросамокатов в Петербурге только по паспорту. По его мнению, это позволит не допустить к эксплуатации транспортного средства детей и подростков, пишет "Фонтанка".

Копия паспорта может потребоваться при регистрации аккаунта. Если человек передаст свой аккаунт подростку, а тот попадет в ДТП, то хозяин аккаунта понесет наказание.

Директор Whoosh Дмитрий Чуйко также заявил о необходимости ввести "тепловую карту" города, на которой будут указаны зоны ограничения скорости.

Сегодня в Петербурге работают восемь кикшеринговых компаний, в которых можно арендовать более 12 тысяч электросамокатов.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают водителя "Ауди", который дважды за ночь скрылся с места ДТП.

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