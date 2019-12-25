В Петербурге разыскивают водителя "Ауди", который дважды за ночь скрылся с места ДТП

Автомобилист столкнулся с "Мерседесом" и каршерингом во дворе.

Полиция Петербурга разыскивает водителя "Ауди", который за одну ночь совершил две аварии и дважды скрылся с места ДТП. Об этом пишет "Фонтанка".

К стражам порядка обратилась владелица одного из пострадавших автомобилей. Ее "Мерседес" был припаркован во дворе дома на бульваре Головнина. Утром женщина обнаружила свою машину с повреждениями.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая. По камерам видеонаблюдения хозяйке "Мерседеса" удалось установить, что в ее авто врезался неизвестный на "Ауди". В этом же дворе автомобилист задел каршеринг. В обоих случаях он скрылся с места происшествия.

Автомобиль виновника нашли во дворе, в котором случились аварии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на перекрестке Шуваловского и Комендантского столкнулись легковушки.

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