На перекрёстке Шуваловского и Комендантского столкнулись легковушки: видео

Информация о пострадавших не поступала.

В Приморском районе на перекрёстке Шуваловского и Комендантского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 19 мая.

Авария произошла вечером 19 мая в 20:30. В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, что столкновение произошло в момент поворота чёрной легковушки налево. Именно в этот момент в автомобиль врезалась белая иномарка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на трассе "Сортавала" столкнулись микроавтобус и пикап.

Видео: Piter.tv