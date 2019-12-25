На трассе "Сортавала" столкнулись микроавтобус и пикап

ДТП с пострадавшими произошло на 102 километре трассы А-121.

В паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург появилось сообщение об аварии, произошедшей на 102-м километре трассы А-121 "Сортавала", возле поселка Тракторное. На дороге столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и пикап Mitsubishi L200. Сообщается о пострадавших - крупные автомобили столкнулись на большой скорости.

В комментариях пользователи поделились впечатлениями о водителях, которые превышают скорость движения на трассе после сужения ее до двух полос в районе Лосево, и призвали быть бдительнее при объезде пострадавших в ДТП машин, которые закрывают встречную полосу.

Ранее сегодня на внешнем кольце КАДа во Всеволожском районе грузовик опрокинулся после столкновения с двумя машинами, что спровоцировало возникновение пробки протяженностью более трех километров.

Фото: скриншоты видео из паблика ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн