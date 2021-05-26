В Петербурге по подозрению в изнасиловании на парковке задержан студент-второкурсник

В понедельник, 24 мая, на 19-летнюю девушку в лифте ее дома на Архивной улице напал неизвестный и вывел ее оттуда под угрозой ножа.

На проспекте Пятилеток задержали подозеваемого в похищении и изнасиловании 19-летней петербурженки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В понедельник, 24 мая, на 19-летнюю девушку в лифте ее дома на Архивной улице напал неизвестный. Он, угрожая ножом заставил сесть в ее автомобиль Kia Rio. Затем мужчина привез потерпевшую на парковку магазина по проспекту Большевиков и изнасиловал ее в автомобиле. Потерпевшая смогла вырваться и убежать, после чего обратилась за помощью к прохожим.

По подозрению был задержан 22-летний студент-второкурсник одного из петербургских вузов.

Видео: Piter.tv