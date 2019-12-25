Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в машине на парковке на проспекте Большевиков

Перед этим он с ножом напал на нее в лифте.

В Петербурге мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 19-летнюю девушку. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, которая пояснила, что к ней на улице обратилась девушка, со слов которой на нее в лифте напал мужчина.

По прибытии наряда установлено: на 19-летнюю девушку в лифте ее дома на Архивной улице напал мужчина. Он, угрожая ножом заставил сесть в ее автомобиль Kia Rio. Затем мужчина привез потерпевшую на парковку магазина по проспекту Большевиков и изнасиловал ее в автомобиле. Потерпевшая смогла вырваться и убежать, после чего обратилась за помощью к прохожим.

По подозрению в данном преступлении разыскивается 22-летний К. Ранее судим по ст. 228 ч. 2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

На прошлой неделе в квартире на Ропшинской петербуржец изнасиловал 18-летнюю студентку.

Фото: Piter.tv