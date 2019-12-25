В Петербурге возбудили уголовное дело после падения подростка на рельсы в метро

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию больницы имени К.А. Раухфуса.

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения 16-летнего подростка, учащегося 1 курса техникума железнодорожного транспорта, на рельсы в метро. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел 24 мая в 09:10 на станции "Лиговский проспект". Прямо под поезд упал житель Мурманской области. Его извлекли из-под состава живым и увезли в тяжелом состоянии в реанимацию больницы имени К.А. Раухфуса.

У подростка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, пневмоцефалию, расхождение левого затылочно-сосцевидного шва с переходом перелома на пирамиду левой височной кости, ушиб правого легкого, пневмоторакс, ушиб печени, перелом костей таза.

Из-за случившегося движение поездов на "оранжевой" ветке метро от "Площади Александра Невского" до "Спасской" было приостановлено с 09:12 до 09:35.

Уголовное дело расследуется по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее второклассник получил серьезные травмы головы, упав со второго этажа на Кондратьевском проспекте.

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