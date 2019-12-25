Второклассник получил серьезные травмы головы, упав со второго этажа на Кондратьевском проспекте

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 24 мая в Калининском районе Петербурга произошел несчастный случай. Со второго этажа дома №68/2 на Кондратьевском проспекте упал 8-летний мальчик, ученик 2 класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скорую помощь вызвали прохожие. Пострадавшего госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, пневмоцефалию (скопление воздуха внутри черепа).

Стражам порядка стало известно, что 24 мая в 18:20 ребенок упал с парапета указанного дома с высоты около 5 метров на асфальт.

Семья, в которой проживает мальчик, полная, на профилактическом учете не состоит.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на видео попал момент падения молодого человека с балкона на Мебельной улице.

Фото: Piter.TV