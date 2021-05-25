На видео попал момент падения молодого человека с балкона на Мебельной улице

Парень по собственной неосторожности упал со второго этажа, разбив себе голову о ступени.

В понедельник, 24 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации молодого человека, который по собственной неосторожности упал с балкона на втором этаже. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Инцидент произошел на Мебельной улице. На записи видно, как молодой человек выходит на общий балкон, перелезает через перила и пытается осторожно спуститься со второго этажа на первый. В какой-то момент он цепляется ногой за ограждение, падает вниз и бьется головой о ступени.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, переломом костей шейного отдела позвоночника, закрытой травмой живота. Сейчас парень находится в реанимации.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Мурино из окна многоэтажки выпал 21-летний молодой человек.

Видео: Piter.TV