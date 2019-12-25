Упавшего на рельсы в петербургском метро подростка подключили к ИВЛ

Молодой человек находится в тяжелом состоянии.

Утром 24 мая на "оранжевой" ветке петербургского метро произошло ЧП. На станции "Лиговский проспект" на рельсы упал 16-летний подросток. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодого человека извлекли из-под состава живым. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Юношу подключили к аппарату ИВЛ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Из-за этого инцидента утром было остановлено движение на "оранжевой" ветке метро от "Площади Александр Невского" до "Спасской". Сейчас поезда следуют по линии в штатном режиме.

Ранее в Петербурге задержали 40-летнего мигранта, который приставал к подростку в метро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Папенков