Власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого на площади Островского

Фестиваль мороженого должен быть состояться 29 мая.

Подъем заболеваемости коронавирусом оставил петербуржцев без сладкого. Городские власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого, который планировалось провести в рамках Дня города на площади Островского. Об этом сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике.

Фестиваль мороженого должен быть состояться 29 мая. Он проходит в Петербурге ежегодно с 1995 года.

Обычно его посещали более 60 тысяч человек, которые съедают около 35040 тонн мороженого.

Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль мороженого в Санкт-Петербурге