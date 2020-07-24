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Власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого на площади Островского
Сегодня, 15:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого на площади Островского

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Фестиваль мороженого должен быть состояться 29 мая.

Подъем заболеваемости коронавирусом оставил петербуржцев без сладкого. Городские власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого, который планировалось провести в рамках Дня города на площади Островского. Об этом сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике.

Фестиваль мороженого должен быть состояться 29 мая. Он проходит в Петербурге ежегодно с 1995 года.

Обычно его посещали более 60 тысяч человек, которые съедают около 35040 тонн мороженого.

Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль мороженого в Санкт-Петербурге

Теги: мороженое, площадь островского
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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