Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями

Основные мероприятия пройдут 27 и 28 мая.

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Петебурга Федор Болтин рассказал об основных мероприятиях мероприятиях, которые пройдут ко Дню города.

Часть событий пройдет офлайн, часть — в формате телетрансляции. 27 мая пройдет церемония возложения цветов у Медного всадника. На следующий день в БКЗ "Октябрьский" на концерте "Песня летит над Невой!" выступят Тамара Гвердцители, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова, Елена Ваенга и другие. В этот же день на Дворцовой площади состоится гала-концерт "Классика на Дворцовой". Зрителями смогут стать 15 тыс. человек. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Также Болтин напомнил о том, что в городе проходит фестиваль тюльпанов на Елагином острове. На нем представлены 200 тыс. цветов разных сортов.

Более подробно о программе праздничных мероприятий Piter.TV рассказал здесь.

Фото: Piter.TV