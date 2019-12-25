  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями
Сегодня, 16:22
51
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями

0 0

Основные мероприятия пройдут 27 и 28 мая.

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Петебурга Федор Болтин рассказал об основных мероприятиях мероприятиях, которые пройдут ко Дню города. 

Часть событий пройдет офлайн, часть — в формате телетрансляции. 27 мая пройдет церемония возложения цветов у Медного всадника. На следующий день в БКЗ "Октябрьский" на концерте "Песня летит над Невой!" выступят Тамара Гвердцители, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова, Елена Ваенга и другие. В этот же день на Дворцовой площади состоится гала-концерт "Классика на Дворцовой". Зрителями смогут стать 15 тыс. человек. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. 

Также Болтин напомнил о том, что в городе проходит фестиваль тюльпанов на Елагином острове. На нем представлены 200 тыс. цветов разных сортов. 

Более подробно о программе праздничных мероприятий Piter.TV рассказал здесь.

Фото: Piter.TV

Теги: день города, праздник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии