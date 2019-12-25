День города в Петербурге 2021: программа мероприятий

Традиционные концерты состоятся, но фейерверка не будет. Праздновать будут несколько дней.

В этот четверг, 27 мая, Петербургу исполнится 318 лет. Традиционные мероприятия удастся провести в офлайн-формате. Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, Роспотребнадзор дал разрешение. Piter.TV рассказывает, какие праздничные мероприятия пройдут в ближайшие дни.

Книжный салон

Уже завтра, 26 мая, начнет работу в гибридном формате XVI Санкт‑Петербургский международный книжный салон. Он впервые будет проходить на Дворцовой площади и в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Площадь преобразится, там появится аллея из живых деревьев. На Дворцовую можно будет попасть через три входа. Там у посетителей будут измерять температуру и проверять наличие маски.

С 12:00 до 13:00 на площади будет выступать группа "Sweet Hot Jazz Band". С 13:30 до 14:45 — "Billy"s Band". С 17 до 19:00 на одной сцене будут находиться артисты разных театров. Зрители легко смогут перемещаться по жанровой палитре петербургской сцены. На следующий день, 27 мая, концертная программа будет следующей: с 16:30 до 17:40 — выступление "Дунаевский Orchestra", а затем до 19:00 — группы "The Big Buddy Band".

Участниками салона станут 170 экспонентов: издательства Петербурга и Москвы, редакции СМИ, профессиональные ассоциации и так далее. Они будут располагаться как в уличных павильонах, так и на 1-2 этаже Главного штаба. Ключевыми тематиками программы станут 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова.

В деловой программе Книжного салона, включающей автограф-сессии, презентации книг, конференции и круглые столы, примут участие более 200 спикеров. Среди них — Дмитрий Глуховский, Гузель Яхина, Антон Долин, Лев Лурье, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Татьяна Устинова, Дмитрий Пучков и другие. Количество людей в залах будет ограничено в соответствии с законодательством. Часть мероприятий будет транслироваться онлайн на телеканале "Санкт-Петербург".

Для детей, подростков, их родителей и педагогов организуют отдельную площадку, посвященную детской литературе.

Последний день работы книжного салона — 29 мая. С полной программой можно ознакомиться на сайте.

Торжественные и тематические мероприятия

Утром 27-го мая власти Петербурга возложат цветы к Медному всаднику на Сенатской площади — основателю города Петру Великому. Затем представители комитета по культуре произведут полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В 10:00 на сайте Центральной библиотеки им. Пушкина начнется викторина "О Петербурге и петербуржцах". В Санкт‑Петербургском государственном театре музыкальной комедии в 17:00 состоится лекция "История здания театра и его творческой жизни", в Камерном музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера" в 19:00 покажут мелодраму "Петр I, или Невероятные приключения русского царя". А Санкт‑Петербургская филармония джазовой музыки в это же время представит концерт ко Дню города "Петербургский джаз".

Концерты

В преддверии праздника 26 мая в Исаакиевском соборе состоится концерт "Похвала Ижорской земле и граду Санкт-Петербургу" с участием хора под управлением Владимира Беглецова. В соборе будет звучать музыка Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Юрия Фалика. Кроме того, Виталий Гордиенко прочтет стихи Василия Тредиаковского, Александра Блока и фрагменты романов Андрея Белого и Федора Достоевского, в которых упоминается Исаакиевский собор. Начало в 20:00.

Праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", посвященный Дню-города, пройдет на следующий день 28 мая, так как 27 мая — рабочий день. Он начнется в 18:00. Приглашенные звезды — Тамара Гвердцители, Елена Ваенга, Татьяна Булановоа, Михаил Боярский, Стас Пьеха, Дина Гарипова, Игорь Корнелюк и другие. Также будет доступна онлайн-трансляция на телеканале правительства Петербурга.

Традиционный концерт "Классика на Дворцовой" тоже состоится. Начало запланировано на 28 мая в 21:30. Концерт будет бесплатным, но нужно получить электронный билет. Зарегистрироваться можно на сайте события. При входе нужно будет предъявить QR-код. Посетителей попросили приходить заранее, чтобы успеть занять лучшие места. При этом запускать людей начнут в 20:30. В гала-концерте примут участие исполнители с мировым именем: сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, а также меццо-сопрано Анна Горячёва. Также будут и молодые оперные певцы. Также перед зрителями выступит Академический симфонический оркестр филармонии, молодежный хор "Согласие", театр Аллы Духовой "Тодес", Санкт-Петербургский государственный академический театр билета им. Якобсона.

В ночь с 28 на 29 мая Дворцовый мост разведут под живую музыку. Организатором выступает театр "Мюзик-Холл". Мост начнут разводить в 23:30 под "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра. Также будет звучать произведения Андрея Петрова, Дмитрия Шостаковича, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди и других. В 24:00 зажгутся Ростальные колонны. Исполнять композиции будет оркестр "Северная Симфония". Горожан попросили не приходить, так как сцену не будет видно. Мероприятие нацелено на трансляцию.

А что с фейерверком?

Фейерверка в этом году не будет, так как дата не юбилейная, пояснил заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин. За салюты в дни воинской славы отвечает Министерство обороны, поэтому 9 мая салют состоялся. В День города власти запускать фейерверк не планировали. Кроме того, тому не способствует эпидемиологическая обстановка.

Об ограничениях движения в связи с Днем города вы можете прочитать здесь.

Фото: Piter.TV